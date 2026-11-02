Precht: So wird KI die Kunst gänzlich zerstören

Apokalyptische Angstmache oder Warnung zur richtigen Zeit? Der deutsche Starphilosoph Richard David Precht teilt in seinem neuen Buch „Auserzählt?“ gegen den Pakt aus Politikern, Datenmilliardären und KI-Gläubigen aus. Warum die Kunst irrelevant wird, die Schule versagt und „CEO-Despoten“ vor der Machtergreifung stehen, erklärt er Krone+.
Krone+: Sie stellen Ihrem neuen Buch „Auserzählt?“ das Zitat „Die Welt ist immer noch dieselbe. Es ist nur … weniger drin“ aus dem Kultfilm „Fluch der Karibik“ voran. Was kann der Philosoph Richard David Precht von seinem philosophierenden Piraten-Kumpanen Captain Jack Sparrow lernen?
Richard David Precht: Das Zitat ist dorthin gewandert, weil mein Sohn, der alle Folgen von „Fluch der Karibik“ gesehen hat, mich darauf aufmerksam gemacht hat. Das Zitat ist ein schönes Bild und passt hervorragend zum Buch. Denn: Je stärker der technische Fortschritt, desto abenteuerloser wird das menschliche Leben.
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