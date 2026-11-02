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Für die Nations League

Ab 15.30 Uhr LIVE: Rangnick gibt ÖFB-Kader bekannt

Fußball International
02.11.2026 05:00
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Teamchef Ralf Rangnick gibt heute den ÖFB-Kader für die kommenden Nations-League-Spiele bekannt. Mit dem sportkrone.at-Livestream (oben) sind Sie ab 15.30 Uhr hautnah mit dabei!

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Rangnick hatte nach dem auf vier Spiele ausgeweiteten ersten Fenster der Nations League eine zufriedene Zwischenbilanz gezogen. „Wir haben viel Gutes gesehen in dem Lehrgang“, sagte Rangnick vor rund einem Monat.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Ungeschlagen an der Spitze
Die Österreicher gehen als ungeschlagener Tabellenführer in den abschließenden Doppeltermin.

Mit einem Heimsieg am 14. November in Linz gegen Irland wäre der Gruppensieg und damit der Aufstieg in die Liga A bereits vorzeitig fixiert. Gegen Israel geht es zum Abschluss am 17. November in Debrecen.

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