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Heute vor sechs Jahren

Terror in Wien: Regierung gedenkt der Opfer

Innenpolitik
02.11.2026 15:49
Seit dem Terroranschlag 2020 finden in der Innenstadt jedes Jahr Gedenkfeiern statt (Symbolbild, ...
Seit dem Terroranschlag 2020 finden in der Innenstadt jedes Jahr Gedenkfeiern statt (Symbolbild, 2021).(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Terroranschlag in Wien jährt sich am 2. November zum sechsten Mal. Um der Opfer zu gedenken, fand am Montag eine feierliche Veranstaltung in der Innenstadt statt. Die Spitzenpolitiker des Landes waren vor Ort.

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Am Desider-Friedmann-Platz wurde ein Kranz niedergelegt. Unter anderen waren Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der Veranstaltung. Bei dem Terrorakt eines islamistischen Einzeltäters waren 2020 neben dem Mann vier Personen getötet worden.

„Niemanden mit Folgen des Verbrechens allein lassen“
Babler erklärte bei der Veranstaltung, dass aus dem Gedenken auch Verantwortung erwachse. Mit der Modernisierung des Verbrechensopfergesetzes setze die Regierung konkrete Verbesserungen von höheren Entschädigungsleistungen bis zu mehr Unterstützung bei psychischen Belastungen um. Niemand könne erlittenes Leid ungeschehen machen, aber man könne dafür sorgen, dass niemand mit den Folgen eines Verbrechens allein gelassen werde.

Was am 2. November 2020 geschah

  • Bei dem schwersten Terroranschlag in der jüngeren österreichischen Geschichte hatte am Abend des 2. November 2020 ein 20-jähriger Islamist im „Bermudadreieck“, einem bekannten Wiener Ausgehviertel, das Feuer auf Passanten eröffnet.
  • Er tötete vier Menschen und verletzte mehr als 20 weitere. Der 20-Jährige wurde im Rahmen des Polizeieinsatzes erschossen.

Karner betont Weiterentwicklungen im Verfassungsschutz
Der furchtbare Anschlag sei der Beginn zahlreicher Weiterentwicklungen, sowohl in der Polizeiorganisation wie auch beim Verfassungsschutz gewesen, betonte Karner. Sein Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) rief dazu auf, die Werte zu verteidigen, „die uns ausmachen und verbinden“ – nämlich Menschlichkeit, Solidarität und Zusammenhalt.

Für Ludwig haben die tragischen Ereignisse gezeigt, „wie stark wir als Stadtgemeinschaft sind und wie entschlossen wir Hass und Terror gemeinsam entgegentreten“. Die Antwort auf Terror und Gewalt müsse Zusammenhalt sein und ein klares Eintreten gegen Hass und Extremismus, unterstrich Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

Stocker: „Müssen freie Gesellschaft verteidigen“
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), der wegen einer Auslandsreise am Gedenken nicht teilnehmen konnte, schrieb in einer Aussendung, dass die freie Gesellschaft nicht selbstverständlich sei: „Wir müssen sie jeden Tag verteidigen. Wer sie angreift, trifft auf den vollen Widerstand unseres Rechtsstaats.“

Van der Bellen dankt auch Helfern
Von Bundespräsident Alexander Van der Bellen hieß es in einem Social Media-Posting, heute denke man an alle Opfer und all jene, die ihr Leben riskiert hätten, um andere zu schützen, und bis heute mit den physischen und psychischen Folgen leben müssten.

FPÖ-Chef Herbert Kickl erklärte, der heutige Tag gehöre dem Gedenken an die Opfer. Der Anschlag habe aber auch die gravierenden Schwachstellen im Umgang mit islamistischem Extremismus in Österreich offengelegt, die bis heute nicht gelöst worden seien.

Der Täter hatte am Allerseelen-Tag des Jahres 2020 unmittelbar vor einem Corona-Lockdown im Lokal-Viertel „Bermuda-Dreieck“ vier Menschen getötet, mehr als ein Dutzend weitere Personen erlitten Schussverletzungen. Der 20-Jährige wurde im Rahmen des Polizeieinsatzes erschossen.

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