Terror in Wien: Regierung gedenkt der Opfer

„Niemanden mit Folgen des Verbrechens allein lassen“

Babler erklärte bei der Veranstaltung, dass aus dem Gedenken auch Verantwortung erwachse. Mit der Modernisierung des Verbrechensopfergesetzes setze die Regierung konkrete Verbesserungen von höheren Entschädigungsleistungen bis zu mehr Unterstützung bei psychischen Belastungen um. Niemand könne erlittenes Leid ungeschehen machen, aber man könne dafür sorgen, dass niemand mit den Folgen eines Verbrechens allein gelassen werde.