Simone: „Mir tun die jungen Leute manchmal leid“

Simone ist seit Jahrzehnten eine fixe Größe im Musikbusiness. Mit krone.tv spricht die Sängerin darüber, was sich über die Jahre in der Branche verändert hat. „Mir tun die jungen Leute manchmal so leid“, erzählt sie. Warum das so ist und welche kleinen Macken sie im Alltag begleiten, hat sie uns im flotten Wordrap verraten.