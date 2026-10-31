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Halloween-Demos

Eskalationen in Köln, in Paris brennen Polizisten

Ausland
31.10.2026 18:35
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu Halloween ist in vielen europäischen Ländern die Lage äußerst angespannt: In Deutschland zündeten Demonstranten Barrikaden an und warfen Böller auf Polizisten. Die Exekutive wehrte sich teilweise mit Wasserwerfern. Auch in Frankreich kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei – Beamte wurden unter anderem mit Feuerwerkskörpern attackiert.

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In Deutschland wurde von der Initiative „GenZ regelt“ zum friedlichen Protest aufgerufen, doch in einigen Städten eskalierte die Situation bereits am späten Nachmittag. In Hamburg warfen Chaoten Flaschen und Sprengkörper auf Polizisten. Wasserwerfer wurden eingesetzt, um brennende Barrikaden zu löschen – auch Pfefferspray gegen randalierende Demonstranten kam zum Einsatz. 

Wasserwerfer sollen in Köln Randalierer in Schach halten.
Wasserwerfer sollen in Köln Randalierer in Schach halten.(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Auch in Köln wurden Wasserwerfer eingesetzt, um Protestierende in Schach zu halten. Beamte sollen mit Steinen beworfen worden sein. Die ausufernde Demo wurde von den Veranstaltern am frühen Abend offiziell aufgelöst. In Hannover wurde eine 58-jährige Frau durch einen Böller leicht am Unterschenkel verletzt. In Dresden brannten Altpapiercontainer, in Berlin und Stuttgart wurden Polizisten mit Eiern beworfen. 

Die Beine eines Polizisten in Paris stehen während der Halloween-Demo in Flammen.
Die Beine eines Polizisten in Paris stehen während der Halloween-Demo in Flammen.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)

Angespannte Lage auch in Frankreich
Auch in Frankreich kam es bereits ab dem späten Nachmittag zu ersten Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. In Paris waren Explosionen von Feuerwerkskörpern zu hören, Bilder zeigten, wie Einsatzkräfte von Flammen erfasst wurden. In Paris und Lyon wurde Tränengas eingesetzt. 

Auch in Rennes und Toulouse kam es Medien zufolge zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. In Rennes schossen Individuen der zuständigen Präfektur zufolge Wurfgeschosse in Richtung von Polizeibeamten. Laut dem französischen Innenministerium gab es bis 14.00 Uhr landesweit 27 Festnahmen.

Polizisten in Paris werden mit Feuerwerkskörpern angegriffen – die Lage war am Abend äußerst ...
Polizisten in Paris werden mit Feuerwerkskörpern angegriffen – die Lage war am Abend äußerst angespannt.(Bild: AFP/ED JONES)

Laut Innenministerium gingen frankreichweit 320.000 Demonstranten auf die Straße, Jugendverbände sprachen von 500.000 Teilnehmern. Vor den Protesten gab es 10.000 Kontrollen, um Personen, die Waffen mit sich führten, aus dem Verkehr zu ziehen.

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Tag mit „sehr großem Risiko“
Der französische Innenminister Laurent Nuñez hatte zuvor von einem Tag mit „sehr großem Risiko“ gesprochen. Es gebe äußerst beunruhigende Aufrufe zu Plünderungen und Ausschreitungen, sagte er. Behörden halten es für möglich, dass das Halloween-Fest am selben Tag Gelegenheit dazu bieten könnte, sich zu maskieren und in der Form Straftaten zu begehen. In mehreren Städten wurden für Ausgangsbeschränkungen verhängt, etwa für bestimmte Orte oder für Minderjährige.

Auch in Wien war die Angst, dass die Proteste eskalieren könnten, groß: Geschäfte in der Innenstadt wurden verbarrikadiert. Die Polizei rechnete mit einer unruhigen Nacht. FPÖ-Chef Herbert Kickl empfindet die ausufernden Proteste als  „nicht mehr normal“.

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