Bin ich vielleicht in einer toxischen Beziehung?

In allen Beziehungen – mit Liebespartnern, Freunden, Kollegen oder Nachbarn – kann es zu Unstimmigkeiten kommen. Was aber, wenn die Streitigkeiten sich häufen und man sich zunehmend schlechter fühlt? Finden Sie heraus, ob Ihre Beziehung toxisch ist!
Gibt es einen Menschen in Ihrem Leben, mit dem Sie immer wieder in Streit geraten? Fühlen Sie sich zunehmend unwohl in Gegenwart dieser Person? Möglicherweise stecken Sie in einer toxischen Beziehung fest. Meist sind es Liebesbeziehungen, die den größten Einfluss auf unseren Alltag haben und derer man sich am schwersten entziehen kann. Doch woran erkennt man, dass die Dynamik (zu) ungesund ist?
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