Video zeigt Pfefferspray-Attacke vor Wiener Club

Dicht gedrängt stehen zahlreiche junge Menschen vor einem Wiener Club, als ein Security-Mitarbeiter plötzlich zum Pfefferspray greift und gleich zweimal nach oben in Richtung der Menge sprüht. Wie bereits berichtet, mussten rund 40 Personen von der Rettung versorgt werden. Nun liegt der „Krone“ ein Video vor, das die Szenen aus der Halloween-Nacht zeigt.
Im Video ist zu sehen, wie eng es im Eingangsbereich des VIP Clubs in Wien-Leopoldstadt zugeht. Zahlreiche junge Menschen stehen dicht an dicht, unmittelbar vor ihnen befindet sich ein Sicherheitsmitarbeiter. Plötzlich hebt er seinen Arm und sprüht Pfefferspray nach oben in Richtung der Menge. Nur kurz darauf setzt er auch noch ein zweites Mal zum Sprühen an. Dabei sind auf dem Video deutlich Schreie aus der Menschenmenge zu hören.
Security sprüht scheinbar wahllos
Besonders auffällig: Der Sicherheitsmitarbeiter steht während des Vorfalls direkt vor den Besuchern. Ein konkreter Auslöser für den Einsatz des Pfeffersprays ist im Video nicht zu erkennen. Eine Augenzeugin, die selbst im Club war, hielt den Vorfall mit ihrem Handy fest.
Rund 40 Personen verletzt
Wie bereits berichtet, war die Polizei in der Halloween-Nacht wegen eines Alarms zu dem Lokal gerufen worden. Beim Eintreffen der Beamten herrschte im Eingangsbereich großer Andrang. Während sich die Polizisten einen Überblick verschafften, setzte einer der Sicherheitsmitarbeiter den Pfefferspray ein.
Die Folgen waren erheblich: Rund 40 Personen mussten von der Berufsrettung Wien versorgt werden. Zwei 18-Jährige und eine 19-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Polizist wurde verletzt, konnte seinen Dienst nach der medizinischen Versorgung aber fortsetzen. Der 23-jährige Sicherheitsmitarbeiter wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt.
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