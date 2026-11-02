Video zeigt Pfefferspray-Attacke vor Wiener Club

Im Video ist zu sehen, wie eng es im Eingangsbereich des VIP Clubs in Wien-Leopoldstadt zugeht. Zahlreiche junge Menschen stehen dicht an dicht, unmittelbar vor ihnen befindet sich ein Sicherheitsmitarbeiter. Plötzlich hebt er seinen Arm und sprüht Pfefferspray nach oben in Richtung der Menge. Nur kurz darauf setzt er auch noch ein zweites Mal zum Sprühen an. Dabei sind auf dem Video deutlich Schreie aus der Menschenmenge zu hören.