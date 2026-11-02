Bin ich vielleicht im Burnout statt nur erschöpft?

Veronika fühlt sich im Büro seit Monaten unter Druck. Ihre anfängliche Motivation weicht zunehmend der Erschöpfung, sie schläft schlecht und wird immer gereizter. Die 40-Jährige zieht sich auch im Privaten immer mehr zurück, kann sich schlechter konzentrieren und hat immer öfter das Gefühl, nicht mehr hinterherzukommen. „Du bist schon im Burnout!“, sagt ihr Partner zu ihr – aber woran macht man das genau fest?