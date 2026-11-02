Bin ich introvertiert oder schon sozial ängstlich?

Verbringen auch Sie lieber einen ruhigen Abend zu Hause, als auf eine laute Party zu gehen? Fällt es Ihnen schwer, auf fremde Menschen zuzugehen oder in einer großen Gruppe das Wort zu ergreifen? Vielleicht haben auch Sie sich schon einmal gefragt, ob Sie noch als introvertiert durchgehen, oder vielleicht mehr dahintersteckt?