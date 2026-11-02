61.062! Neuer Finisher-Weltrekord in New York

„Zeit war heuer Nebensache“

„Die Zeit war heute völlig nebensächlich. Ich wollte diesen Marathon, die Stimmung und New York einfach intensiv erleben – genau das ist mir gelungen“, sagte die Wolfsbergerin nach dem Rennen. Sie war sogar nur aus der zweiten Welle der Hobbyläufer:innen gestartet und bewegte sich deshalb über weite Teile des Rennens durch ein zunehmend dichtes Feld, in dem viele Läufer und Läuferinnen deutlich langsamer unterwegs waren als sie.