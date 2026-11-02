Runjaic gefeuert? Alaba-Klub vor Trainerwechsel

Sieben Niederlagen in den letzten acht Spielen

Runjaic gelang es zuletzt nicht, den Negativtrend zu stoppen: Sieben der vergangenen acht Spiele gingen verloren. Dabei kassierte Udinese 20 Gegentore und erzielte selbst nur sieben. Beim 2:5 gegen die AS Roma am Samstag lag die Mannschaft bereits nach 37 Minuten mit 0:4 zurück.