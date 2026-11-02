Runjaic gefeuert? Alaba-Klub vor Trainerwechsel

Kosta Runjaic ist laut diversen Medienberichten nicht länger Trainer von David Alaba und Udinese Calcio. Der 55-Jährige soll am Montag von seinen Aufgaben entbunden worden sein. Nach zehn Spielen liegt der Klub mit fünf Punkten auf Rang 19 der Serie A.
Runjaic hatte Udinese in seiner ersten Saison 2024/25 auf Rang zwölf geführt. In der vergangenen Spielzeit belegte der Klub Platz zehn – die beste Liga-Saison seit 2012/13. Bis zuletzt war der Deutsche der dienstälteste Trainer der Serie A. Das ist nun Cesc Fàbregas bei Como.
Italienische Medien berichteten über Runjaics Aus, unter anderem „DAZN Italia“. Sein Nachfolger soll bereits gefunden sein: Paolo Zanetti, zuletzt Trainer von Hellas Verona, soll Udinese übernehmen.
Sieben Niederlagen in den letzten acht Spielen
Runjaic gelang es zuletzt nicht, den Negativtrend zu stoppen: Sieben der vergangenen acht Spiele gingen verloren. Dabei kassierte Udinese 20 Gegentore und erzielte selbst nur sieben. Beim 2:5 gegen die AS Roma am Samstag lag die Mannschaft bereits nach 37 Minuten mit 0:4 zurück.
Auch David Alaba konnte bisher nicht die erhoffte Rolle einnehmen. Wegen einer Wadenverletzung fehlt der ehemalige Bayern-Star seit zwei Wochen. Zuvor kam er für die Bianconeri lediglich zweimal zum Einsatz.
Neuer Polen-Trainer?
Interessant: Runjaic wird mit dem polnischen Nationalteam in Verbindung gebracht. Gut möglich also, dass der 55-Jährige bald Nationaltrainer wird und ihm eine neue Herausforderung unmittelbar bevorsteht.
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