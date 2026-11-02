Bin ich pingelig, oder habe ich vielleicht Zwänge?

Bis die Wohnung sauber ist, findet man keine Ruhe. Die Bücher sind nach Farben sortiert, und Lebensmittel werden abgewischt, bevor sie vom Supermarktregal in den Kühlschrank wandern. Ob die Haustüre wirklich versperrt wurde? Lieber doppelt kontrollieren! Sie kennen solche Situationen? Dann haben Sie sich vielleicht auch schon gefragt, ob Sie einfach besonders pingelig sind, oder mehr dahintersteckt.