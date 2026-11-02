Über 70 Kinder sexuell missbraucht: Arzt geständig

Ermittlungen begannen nach der Anzeige einer Mutter

Die Ermittlungen gegen den Arzt waren im November vergangenen Jahres nach der Anzeige einer Mutter ins Rollen gekommen. Nach der Auswertung von Datenträgern weitete sich der Fall aus. Angeklagt sind Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die sich auf mehr als zehn Jahre erstrecken. Die Vorwürfe gehen bis Dezember 2013 zurück.