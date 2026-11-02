Verdächtiger Ring! Candice mit Tom Brady verlobt?

Wie „TMZ“ jedoch von einem Insider erfahren haben will, sollen sich Swanepoel und Brady zuletzt fast täglich in einem Bürogebäude in der Nähe des Zuhauses des Ex-Quarterbacks getroffen haben. Auch an dem Tag, als das Foto des Model-Engels mit dem verdächtigen Ring entstanden, soll Candice gerade auf dem Weg dorthin gewesen sein.