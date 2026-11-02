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Verdächtiger Ring! Candice mit Tom Brady verlobt?

Society International
02.11.2026 15:24
Candice Swanepoel und Tom Brady sollen schon seit Mai miteinander ausgehen. Jetzt wurde der ...
Candice Swanepoel und Tom Brady sollen schon seit Mai miteinander ausgehen. Jetzt wurde der Model-Engel mit einem verdächtigen Diamantring am Ringfinger erwischt!(Bild: Krone-Collage/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris, APA/John Nacion)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ist die Romanze zwischen Tom Brady und Candice Swanepoel etwa ernster als gedacht? Nachdem der Model-Engel jetzt mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet wurde, brodelt die Gerüchteküche: Sind die Schönheit und der Ex-Football-Star etwa längst verlobt?

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Von 2009 bis 2022 war Tom Brady mit Model Gisele Bündchen verheiratet. Tritt der NFL-Star etwa bald mit einem weiteren Model-Engel vor den Altar? Denn schon seit Mai soll der 49-Jährige die Victoria‘s-Secret-Schönheit Candice Swanepoel daten. Und die Romanze könnte ernster sein, als viele denken!

Ring mit Bedeutung?
Das jedenfalls spekulieren nun nicht nur Fans, sondern auch US-Medien. Der Grund: Die 38-Jährige wurde vor wenigen Tagen abgelichtet – und zwar zum ersten Mal, seitdem die Liebes-Gerüchte an die Öffentlichkeit gekommen waren.

Candice Swanepoel verzaubert als Model-Engel nicht nur ihre Fans, sie soll auch das Herz von Tom ...
Candice Swanepoel verzaubert als Model-Engel nicht nur ihre Fans, sie soll auch das Herz von Tom Brady gestohlen haben.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Anna Webber)

Ein Detail fällt dabei auf: Swanepoel trägt bei ihrem Ausflug durch Miami einen auffälligen Goldring mit einem Dreikaräter als Highlight am linken Ringfinger. 

Ein echter Klunker, den Candice zum legeren Outfit aus Sport-Leggings, Trägertop und Baseball-Kapperl kombiniert! Kein Wunder, dass „TMZ“ nun mutmaßt, bei dem Diamantring könnte es sich um mehr als ein x-beliebiges Schmuckstück handeln!

Brady und Swanepoel treffen sich täglich
Ob die südafrikanische Schönheit, die seit 2007 für Victoria‘s Secret über den Laufsteg schwebt und 2013 den Fantasy Bra präsentieren durfte, tatsächlich mit Brady verlobt ist? Eine offizielle Bestätigung – weder zu den Liebes-Gerüchten noch zu einer möglichen Verlobung – gab es bislang nicht. 

Tom Brady war von 2009 bis 2022 mit Gisele Bündchen verheiratet. Jetzt soll sich der Ex-NFL-Star ...
Tom Brady war von 2009 bis 2022 mit Gisele Bündchen verheiratet. Jetzt soll sich der Ex-NFL-Star wieder einen Model-Engel geangelt haben.(Bild: AFP/AFP or licensors)

Wie „TMZ“ jedoch von einem Insider erfahren haben will, sollen sich Swanepoel und Brady zuletzt fast täglich in einem Bürogebäude in der Nähe des Zuhauses des Ex-Quarterbacks getroffen haben. Auch an dem Tag, als das Foto des Model-Engels mit dem verdächtigen Ring entstanden, soll Candice gerade auf dem Weg dorthin gewesen sein. 

Beziehung sorgt für Bruch mit Smalls
„Tom trifft sich mit Candice und mag es wirklich, Zeit mit ihr zu verbringen“, verriet ein Insider letzte Woche zudem „Page Six“.

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Ganz zum Ärger von Swanepoels Victoria‘s-Secret-Kollegin Joan Smalls, die in der Vergangenheit eine On-off-Beziehung mit Brady führte. Diese sei angesichts der Liebes-Entwicklungen rund um ihren Ex stinksauer – und soll ihre 15-jährige Freundschaft mit Candice aufgekündigt haben.

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