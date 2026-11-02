Natascha Ochsenknecht: Zoff um 20.000 Euro von Ex!

Streit wegen Schulden

Natascha Ochsenknecht war stinksauer, dass ihr Ex ihr nach so langer Zeit noch immer eine große Geldsumme schuldet: Satte 20.000 Euro soll ihr Umut Kekilli noch immer nicht zurückgegeben haben! In einem Ausschnitt aus der Sendung, den es auf Youtube zu sehen gibt, machte sie eine regelrechte Kampfansage: „Wo ist mein Geld?“ Woraufhin Umut antwortete: „Hast du das schriftlich von mir?“ Daraufhin war Ochsenknecht sichtlich gereizt und sagte: „Jetzt kommt die Arschloch-Nummer.“ Wie die Diskussion ausging, erfährt man im Trailer nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass es zwischen den beiden ordentlich krachte!