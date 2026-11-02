Natascha Ochsenknecht: Zoff um 20.000 Euro von Ex!

In der Sendung „Eating with my Ex VIP“ traf Natascha Ochsenknecht ihren Ex Umut Kekilli. Doch das Treffen lief alles andere als harmonisch ab: Natascha forderte 20.000 Euro von ihrem Ex zurück.
Hier war dicke Luft vorprogrammiert: In der Show „Eating with my Ex VIP“ („Paramount Plus“) trafen prominente Gäste auf ihre ebenso prominenten Ex-Partner und essen gemeinsam zu Abend. Natascha Ochsenknecht traf bei ihrem Tischgespräch auf ihren Ex Umut Kekilli. Erstmals seit neun Jahren saßen die beiden wieder gemeinsam an einem Tisch. Doch anstatt eines harmonischen Wiedersehens flogen bei den beiden die Fetzen!
Streit wegen Schulden
Natascha Ochsenknecht war stinksauer, dass ihr Ex ihr nach so langer Zeit noch immer eine große Geldsumme schuldet: Satte 20.000 Euro soll ihr Umut Kekilli noch immer nicht zurückgegeben haben! In einem Ausschnitt aus der Sendung, den es auf Youtube zu sehen gibt, machte sie eine regelrechte Kampfansage: „Wo ist mein Geld?“ Woraufhin Umut antwortete: „Hast du das schriftlich von mir?“ Daraufhin war Ochsenknecht sichtlich gereizt und sagte: „Jetzt kommt die Arschloch-Nummer.“ Wie die Diskussion ausging, erfährt man im Trailer nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass es zwischen den beiden ordentlich krachte!
Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus der Sendung auf Youtube:
Trotz der hitzigen Debatte bereut Natascha ihre Teilnahme an der Show keineswegs: „Für mich war es eine sehr gute Entscheidung“, betont Natascha im Gespräch mit „Bunte“. Der Fußballer ist weniger positiv eingestellt, er behauptet, dass seine Ex bei einigen Themen in der Show maßlos übertrieben hätte.
Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli waren rund neun Jahre lang ein Paar. Angeblich sollen sie sich unter anderem getrennt haben, weil Umut fremd gegangen ist.
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