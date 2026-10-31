Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“

Zehnjähriger mit „Sprengstoff“ in Wien

Noch bevor im Land die Halloween-Nacht überhaupt begonnen hat, sorgte unterdessen ein erschreckender Polizeieinsatz in Wien für Aufsehen: Ausgerechnet ein erst zehn Jahre alter Bub wurde in Floridsdorf mit einem ganzen Arsenal an pyrotechnischen Gegenständen erwischt. Bei einer Schwerpunktkontrolle am Bahnhof Jedlersdorf entdeckten Polizisten 25 Böller der Kategorie F2 im Rucksack des Kindes. Besonders heikel: Der Bub hatte auch eine Deodorant-Spraydose dabei, an der ein pyrotechnischer Gegenstand mit Klebeband befestigt war. Woher der Zehnjährige den „Sprengstoff“ hatte, blieb zunächst unklar. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher, zeigte den Buben an und übergab ihn den Eltern.