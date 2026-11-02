Psychische Gesundheit: „Bin ich vielleicht…?“

Bin ich nur gestresst oder vielleicht schon im Burnout? Könnte ich gar ein Narzisst sein? Und ist meine Beziehung toxisch oder ist das, was ich erlebe, einfach noch im Rahmen dessen, was zum Leben dazugehört? Die neue Krone+-Serie zu mentaler Gesundheit hilft Ihnen, es herauszufinden.