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Psychische Gesundheit: „Bin ich vielleicht…?“

Gesund
02.11.2026 08:06
25 bis 30 Prozent der österreichischen Bevölkerung erhalten im Laufe ihres Lebens mindestens ...
25 bis 30 Prozent der österreichischen Bevölkerung erhalten im Laufe ihres Lebens mindestens einmal eine sogenannte F-Diagnose.(Bild: elnariz - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Bin ich nur gestresst oder vielleicht schon im Burnout? Könnte ich gar ein Narzisst sein? Und ist meine Beziehung toxisch oder ist das, was ich erlebe, einfach noch im Rahmen dessen, was zum Leben dazugehört? Die neue Krone+-Serie zu mentaler Gesundheit hilft Ihnen, es herauszufinden.

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In einer neuen Artikelreihe von Krone+ gehe ich gemeinsam mit Experten und Expertinnen genau diesen Fragen auf den Grund. Im Zentrum steht ein Gedanke, den man sich gerade im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit oft nicht laut auszusprechen traut: „Bin ich vielleicht …?“.

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