Pleite: Depot warnt vor Betrug auf Fake-Websites

Wie kürzlich verkündet, zieht sich die Wohnaccessoires-Kette Depot vollständig aus Österreich zurück. Jetzt versuchen Betrüger offenbar, die Pleite des Unternehmens auszunutzen. Depot warnt vor Fake-Websites, die mit hohen Rabatten locken.
Auf TikTok würden sich Videos verbreiten, die mit hohen Rabatten werben, so die Deko-Kette. Depot warnt davor, die Links in den Videos anzuklicken – diese führen zu Fake-Shops unter Domains wie „depot-official.com“, die Kunden mit falschen Angeboten mit bis zu 80 Prozent Rabatt locken.
„Bitte seid vorsichtig!“
Der Online-Shop des Unternehmens ist bereits seit Ende September nicht mehr aktiv. Wer auf die Betrugsmasche hereingefallen ist, sollte schnellstmöglich seine Bank kontaktieren, rät Depot auf der echten Website. „Bitte seid vorsichtig und prüft genau, wo ihr bestellt!“, heißt es in dem Hinweis.
Erst Ende Oktober verkündete das Unternehmen: Alle 24 übrig gebliebenen Filialen in Österreich werden bis spätestens 31. Jänner 2027 geschlossen, rund 140 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz.
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