Pleite: Depot warnt vor Betrug auf Fake-Websites

„Bitte seid vorsichtig!“

Der Online-Shop des Unternehmens ist bereits seit Ende September nicht mehr aktiv. Wer auf die Betrugsmasche hereingefallen ist, sollte schnellstmöglich seine Bank kontaktieren, rät Depot auf der echten Website. „Bitte seid vorsichtig und prüft genau, wo ihr bestellt!“, heißt es in dem Hinweis.