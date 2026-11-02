Einbürgerung: Verkehrsstrafen kein Ablehnungsgrund

Erneute Prüfung durch das Land

Auch die Prognose in Hinblick auf das künftige Verhalten des Antragstellers fiel positiv aus. Das Tempodelikt liegt immerhin viereinhalb Jahre zurück und danach folgten keine ernsthaften Vergehen mehr – eine „Beharrlichkeit bei Verkehrsverstößen“ sei folglich absolut nicht erkennbar.

Das Land Vorarlberg muss den Antrag nun neu bearbeiten. Da die ursprünglich eingebrachten Daten mittlerweile veraltet sind, müssen Einkommen und Bonität erst wieder aktuell geprüft werden, bevor eine Entscheidung fallen kann.