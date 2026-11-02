Harriet Phillips: „Kann mich immer an Kate wenden“

Seit ihrer Hochzeit mit Peter Phillips im Juni 2026 steht Harriet Phillips im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Der Übergang vom bürgerlichen Leben an die Seite der königlichen Familie bringt enorme Herausforderungen mit sich. Auf wen sie zu hundert Prozent zählen kann, hat sie jetzt verraten: ihren Mann („mein bester Freund“) und Prinzessin Kate, die Princess of Wales.
In einem Interview mit dem britischen Magazin „Hello!“ fand die frisch gebackene Schwiegertochter von Prinzessin Anne sehr liebevolle und dankbare Worte für das wohl prominenteste Mitglied der Royal Family: Prinzessin Kate. Die Princess of Wales stehe ihr in ihrer neuen Rolle im britischen Königshaus als enge Vertraute und Beraterin zur Seite, verriet sie.
„Sie hat ein offenes Herz“
Harriet Phillips schwärmte richtiggehend, wie sehr sie die offene Art von Prinzessin Kate schätze und dass die Ehefrau von Prinz William immer ein offenes Ohr für sie habe. „Ich kann mich bei Fragen und Problemen an Catherine wenden. Sie hat ein offenes Herz, und ich würde mich immer wohlfühlen, sie um Rat zu fragen, wenn ich etwas benötige.“
Gemeinsames Herzensthema
Die beiden Frauen verbindet auch ein Herzensthema: Wie Prinzessin Kate engagiert sich die Ehefrau von Prinz Williams Großcousin für Projekte zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung sowie die Unterstützung von in Not geratenen Familien. Im Interview verriet Harriet Phillips, dass sie die Schirmherrschaft von Home-Start Cotswolds übernommen hat und sich dort künftig insbesondere für die psychische Gesundheit von Kleinkindern einsetzen wird.
Vor ihrer Eheschließung arbeitete Harriet als Krankenschwester für den britischen Gesundheitsdienst NHS und zog ihre Tochter Georgina als alleinerziehende Mutter groß.
„Haben das Gefühl, dass wir füreinander bestimmt sind“
Kennengelernt haben sich Harriet Sperling und Peter Phillips, der älteste Sohn von Prinzessin Anne und älteste Enkel von Queen Elizabeth II., Anfang 2024 bei einer ungezwungenen Sportveranstaltung ihrer Kinder. Sie erlebte damals eine emotional sehr herausfordernde Phase ihres Lebens und die Begegnung war schicksalshaft.
„Mein Vater starb kurz bevor ich Peter kennenlernte. Ich denke oft, vielleicht ist Peter deshalb in mein Leben getreten“, reflektierte Harriet. Er war damals für sie da und wurde ihr „bester Freund“. Harriet: „Wir haben das Gefühl, dass wir füreinander bestimmt sind. Das Timing ist schon eine seltsame Sache.“
Erste Dates war „waren nichts Besonders und privat“
„Unsere ersten Dates waren nichts Besonderes und privat. Wir gingen mit dem Hund spazieren und aßen in einem Pub zu Abend, wo uns niemand erkennen würde. Meistens haben wir zusammen zu Hause gekocht. Er ist ein großartiger Koch und ich liebe es zu kochen. Er ist super beim Grillen. Es war harmonisch und passte zu dem, wie wir beide als Menschen sind“, erzählte sie in dem Interview.
Darin ließ sie auch anklingen, warum sie sich so gut verstehen: „Wir lachen viel zusammen und lachen gerne über uns selbst. Humor steckt an, wenn man Zeit miteinander verbringt und eine ähnliche Perspektive teilt. Meine Tochter kannte Peter schon, so wie seine Kinder mich kannten, also brauchten wir keine formelle große Vorstellung. Es fühlte sich sehr entspannt und natürlich an.“
Traumhochzeit im Sommer 2026
Im Frühjahr 2024 machten die beiden ihre Liebe öffentlich. Am 6. Juni 2026 gaben sich Peter Phillips und Harriet Sperling schließlich im Rahmen einer romantischen, kirchlichen Trauung in Kemble (Gloucestershire) das Jawort.
An der feierlichen Zeremonie nahmen neben König Charles III. und Königin Camilla auch Prinz William und Prinzessin Kate teil. Seit dem Jawort trägt die gelernte Krankenschwester offiziell den Nachnamen ihres Ehemannes und absolviert regelmäßig öffentliche Auftritte.
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