Harriet Phillips: „Kann mich immer an Kate wenden“

Erste Dates war „waren nichts Besonders und privat“

„Unsere ersten Dates waren nichts Besonderes und privat. Wir gingen mit dem Hund spazieren und aßen in einem Pub zu Abend, wo uns niemand erkennen würde. Meistens haben wir zusammen zu Hause gekocht. Er ist ein großartiger Koch und ich liebe es zu kochen. Er ist super beim Grillen. Es war harmonisch und passte zu dem, wie wir beide als Menschen sind“, erzählte sie in dem Interview.