Bin ich Genussmensch, oder vielleicht süchtig?

Aus einem Glas Wein sind schon wieder fünf geworden? Kein entspannter Abend mehr ohne Cannabis-Konsum? Dann könnte sich ein Blick auf Ihre Konsumgewohnheiten lohnen. Denn der Übergang vom Substanzgebrauch zum -missbrauch ist oft ein schleichender Prozess. Achten Sie auf die Warnsignale!
Österreich zählt traditionell zu den europäischen Hochkonsumländern für Alkohol und Nikotin – rund 15 Prozent der Bevölkerung trinken Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß und fast ein Viertel raucht täglich. Cannabis ist die am häufigsten konsumierte illegale Substanz, aber auch Kokain ist im Abwasser zunehmend nachweisbar. Für viele wird der Genuss dann irgendwann zur Sucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.