Bin ich Genussmensch, oder vielleicht süchtig?

Aus einem Glas Wein sind schon wieder fünf geworden? Kein entspannter Abend mehr ohne Cannabis-Konsum? Dann könnte sich ein Blick auf Ihre Konsumgewohnheiten lohnen. Denn der Übergang vom Substanzgebrauch zum -missbrauch ist oft ein schleichender Prozess. Achten Sie auf die Warnsignale!