KI-Zentrum im Fokus
Streit mit Anrainern: Musk will 418 Häuser kaufen
In Southaven im US-Bundesstaat Mississippi gibt es Aufregung um einen riesigen Rechenzentrumscampus des KI-Unternehmens SpaceXSI (früher xAI) von Elon Musk. Anrainer beschweren sich über den permanenten Lärm und die Abgase und reichten eine Sammelklage ein. Nun will Musk die Immobilien der lärmgeplagten Bewohner abzukaufen.
Wie der „Guardian“ berichtet, befindet sich der Campus noch im Ausbau und ist eng mit dem „Colossus“-Supercomputer-Netzwerk im benachbarten Memphis verknüpft.
Gasturbinen reißen Anwohner aus dem Schlaf
Dessen Gasturbinen liefern Strom für das KI-Rechenzentrum des Unternehmens und führen in der Nachbarschaft zu Beschwerden über Lärmbelästigung. Nach Aussagen der Bewohner dröhnen die Turbinen rund um die Uhr wie startende Flugzeugmotoren und würden sie nachts aus dem Schlaf reißen. Zusätzlich gibt es Kritik an der Luftverschmutzung: Zahlreiche Gasturbinen sollen ohne die erforderlichen Bundesgenehmigungen betrieben worden sein.
Posting: Anwohner beschweren sich über Lärm von Elon Musks KI-Rechenzentrum
Sammelklage läuft
Mittlerweile läuft eine massive Sammelklage von bis zu 10.000 Anwohnern gegen das Unternehmen. Dieser wollen das Unternehmen und dessen operative Tochtergesellschaft MZX Tech LLC nun den Wind aus den Segeln nehmen.
18 Hausbesitzer vereinbarten bereits Verkaufsabsicht
Anwohner berichten, dass Immobilienmakler im Auftrag von SpaceXSI ihre Häuser nun kaufen wollen. Laut „Guardian“ soll es um 418 Immobilien gehen. Voraussetzung für den Verkauf soll sein, dass sich die Eigentümer nicht an einer Klage gegen das Unternehmen wegen des Lärms der nahe gelegenen Rechenzentren und Gasturbinen beteiligen. Der durchschnittliche Wert eines Hauses in der Gegend liegt bei rund 180.000 US-Dollar, das entspricht etwa 157.000 Euro. Laut „Guardian“ haben 18 Hausbesitzer eine Verkaufsabsicht vereinbart, von denen bisher fünf Verkäufe grundbuchamtlich vollzogen wurden.
Musks KI-Unternehmen
- xAI ist ein KI-Unternehmen von Elon Musk, das im Juli 2023 gegründet wurde. Im Juli 2026 wurde die Firma offiziell in SpaceXAI umbenannt.
- Das bekannteste Produkt ist Grok – ein generativer KI-Assistent, der unter anderem in die Plattform X integriert ist und auch als API angeboten wird. Ziel von SpaceXAI ist es, mit KI das Verständnis des Universums und wissenschaftlicher Zusammenhänge zu erweitern. Das Unternehmen entwickelt dafür unter anderem Sprachmodelle, Sprachfunktionen und generative Medien.
Musks Unternehmen weist vorwürfe zurück
SpaceXSI weist die Vorwürfe zurück und erklärt, man wolle ein guter Nachbar sein. So hat das Unternehmen Schallschutzmaßnahmen umgesetzt und plant, die provisorischen Turbinen durch ein festes Gaskraftwerk zu ersetzen.
Während der Bürgermeister die Rechenzentren wegen neuer Arbeitsplätze und zusätzlicher Steuereinnahmen unterstützt, befürchten Kritiker, dass die Expansion die Nachbarschaft verdrängt und gesundheitliche sowie ökologische Risiken verstärkt.
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