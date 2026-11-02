Streit mit Anrainern: Musk will 418 Häuser kaufen

18 Hausbesitzer vereinbarten bereits Verkaufsabsicht

Anwohner berichten, dass Immobilienmakler im Auftrag von SpaceXSI ihre Häuser nun kaufen wollen. Laut „Guardian“ soll es um 418 Immobilien gehen. Voraussetzung für den Verkauf soll sein, dass sich die Eigentümer nicht an einer Klage gegen das Unternehmen wegen des Lärms der nahe gelegenen Rechenzentren und Gasturbinen beteiligen. Der durchschnittliche Wert eines Hauses in der Gegend liegt bei rund 180.000 US-Dollar, das entspricht etwa 157.000 Euro. Laut „Guardian“ haben 18 Hausbesitzer eine Verkaufsabsicht vereinbart, von denen bisher fünf Verkäufe grundbuchamtlich vollzogen wurden.