Bullen-Duo nach Schock auf dem Weg der Besserung

Auch für Maria Plattner ist der Herbst vorbei

Seine Mittelfeldspielerinnen – auch für Maria Plattner ist der Herbst wegen Bänderrisses im Knöchel vorbei – sind aber nicht die einzigen Ausfälle bei den Bullen. Greta Spinn kugelte sich die Schulter aus, hatte Montagvormittag eine MRT-Untersuchung. „Da müssen wir abwarten und schauen, was die Ärzte sagen“, sagte Pavlovic. Die Tirolerin hatte bei Salzburg eine derartige Verletzung zwar noch nie, hat sich aber privat die Schulter schon zweimal ausgekugelt.