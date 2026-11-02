Feste und Events: Sind unsere Kinder noch sicher?

Das vergangene Halloween-Wochenende hat vielerorts gezeigt: Risikofreies um die Häuser ziehen könnte vor allem für Kinder in Zukunft nicht mehr uneingeschränkt möglich sein. Während größere Ausschreitungen in Österreich ausgeblieben sind, lassen Meldungen über Unfälle mit Böllern und mit Nägeln präparierte Süßigkeiten viele Erziehungsberechtigte schockiert zurück. Für viele bleibt die grundsätzliche Frage: Wie sicher sind unsere Kinder bei öffentlichen Festen und Events?