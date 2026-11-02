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Feste und Events: Sind unsere Kinder noch sicher?

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02.11.2026 15:08
Wie kann die Sicherheitslage zu Halloween, Fasching und Co. verbessert werden?
Wie kann die Sicherheitslage zu Halloween, Fasching und Co. verbessert werden?(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Das vergangene Halloween-Wochenende hat vielerorts gezeigt: Risikofreies um die Häuser ziehen könnte vor allem für Kinder in Zukunft nicht mehr uneingeschränkt möglich sein. Während größere Ausschreitungen in Österreich ausgeblieben sind, lassen Meldungen über Unfälle mit Böllern und mit Nägeln präparierte Süßigkeiten viele Erziehungsberechtigte schockiert zurück. Für viele bleibt die grundsätzliche Frage: Wie sicher sind unsere Kinder bei öffentlichen Festen und Events?

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Ankündigungen über größere Proteste versetzten auch hierzulande Einsatzkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Ausschreitungen wie in unzähligen deutschen und französischen Städten blieben in Österreich aus, dennoch sollte die Route an Tagen wie Halloween oder Silvester gut geplant sein, um mögliche Risikozonen zu vermeiden.

In Frankreich kam es auch in der Halloween-Nacht zu gewalttätigen Ausschreitungen.
In Frankreich kam es auch in der Halloween-Nacht zu gewalttätigen Ausschreitungen.(Bild: AFP/MATTHIEU RONDEL)

12-Jähriger von Böller schwer verletzt
Vereinzelt kam es jedoch auch in Wien zu Randalen. Neben 16 Festnahmen wurden hunderte Kilogramm Pyrotechnik von den Einsatzkräften sichergestellt. Ein 12 Jahre alter Bub wurde beim Hantieren mit einem Böller schwer an der Hand verletzt. Auch bei richtiger Aufklärung für die eigenen Kinder bleibt am Ende die Frage: Was tun, damit niemand anderes beim Einsatz von Pyrotechnik unbeteiligte Dritte in Gefahr bringt?

Pyrotechnik bringt auch abseits der Silversterzeit immer öfter Anwender und Beisteher in Gefahr.
Pyrotechnik bringt auch abseits der Silversterzeit immer öfter Anwender und Beisteher in Gefahr.(Bild: WWF)

Versteckte Nägel in Halloween-Süßigkeiten
Doch auch abseits der größeren Halloween-Pfade kann mitunter Gefahr drohen. So wurden sowohl in Deutschland als auch in Österreich mit Nägeln und Schrauben präparierte Süßigkeiten entdeckt. Auch bei vermeintlich freundlichen Gesten ist also mittlerweile Vorsicht geboten!

Selbst die harmlosesten Gesten können an Halloween einen furchtbaren Hintergedanken haben.
Selbst die harmlosesten Gesten können an Halloween einen furchtbaren Hintergedanken haben.(Bild: Imre Antal)

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Sind unsere Kinder bei öffentlichen Festen wie Halloween, Fasching oder Silvester noch sicher? Diskutieren Sie jetzt in unserem neuen Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus:

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