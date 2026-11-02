Weltstar in Linz: Dirigent wechselte ans Klavier

Der Dirigent an der Orgel

Anschließend wechselte Marshall selbst ans Klavier und fegte Gershwins „Rhapsody in Blue“ mit sportlichem Elan über die Bühne. Als Zugabe setzte sich der britische Star an die Orgel und improvisierte über „Happy Birthday“ – eine musikalische Gratulation an das Bruckner Orchester zu seinem 60. Geburtstag. Marshall erwies sich damit einmal mehr als großartiger Virtuose und Entertainer mit amerikanischem Showtalent.

Viel Beifall für einen ausgesprochen lebendigen, mitreißenden Konzertabend, der die Abo-Reihe der Saison 2026/27 des Bruckner Orchesters Linz eröffnete.