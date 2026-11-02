Wirbel um Windel-Fetischisten am Indoorspielplatz

Ein Indoor-Spielplatz im deutschen Mehlingen bei Kaiserslautern öffnete abends für Erwachsene, die gerne wie Kleinkinder agieren, Windeln tragen und Daumenlutschen. Fotos davon landeten im Netz, die Empörung bei den Eltern ist enorm. Krone+ sprach mit einem Experten darüber, ob sich Kinder und „Adult Babys“ Räumlichkeiten teilen sollten.
Seit Tagen herrscht große Aufregung, nachdem Bilder von einem Indoorspielplatz für Kinder ins Netz gestellt wurden, die es in sich haben. Darauf zu sehen: Ein erwachsener Mann, der mit Windel im Bällebad liegt. Entstanden sind die Aufnahmen bei einer Fetisch-Party für Erwachsene, sogenannte „Adult Babys“. Der Betreiber hatte extra dafür abends die Tore des Spielplatzes für jene Menschen geöffnet, die eine Faszination dafür entwickelt haben, in die Rolle eines Kleinkindes zu schlüpfen.
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