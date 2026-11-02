Astro-Woche: Österreich weiter unter Druck

In „Krone zu Mittag“ spricht Astrologin und Life-Coach Astrid Hogl-Kräuter über die angespannte Zeitqualität und die astrologischen Aussichten für Österreich. Machtkämpfe, Widerstand und gesellschaftliche Spannungen bleiben zentrale Themen. Doch sie sieht auch Chancen auf Annäherung und Verständigung. Warum gerade die Wochenmitte günstig für klärende Gespräche ist, worauf wir jetzt achten sollten und weshalb trotz aller Krisen Hoffnung bleibt, erklärt sie im Video oben!