Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker

Verein stellt sich hinter seine Spieler

Nun machte der ASK die Vorwürfe in sozialen Medien öffentlich und sprach gegen den Sozialstadtrat ein Platzverbot für seine Sportanlage aus. „Es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen“, betont Pinczker.

Im Verein seien rund ein Dutzend Nationen vertreten. Man verstehe sich als Gemeinschaft und wolle insbesondere gegenüber Kindern und Jugendlichen klar Stellung beziehen. „Wir stehen geschlossen hinter unseren Spielern“, erklärt der Vorstand in seiner Stellungnahme.