Wegen diesem Foul war Schopp fuchsteufelswild!

Der TSV Hartberg hat sich mit einem 4:0-Sieg beim GAK in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga behauptet. Für Aufregung sorgte ein Foul in der 1. Minute, das Hartberg-Trainer Markus Schopp fuchsteufelswild machte. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).