Rhein: „Staat muss bei Randalen hart durchgreifen“

In Deutschland fanden zu Halloween heftige Randale und Kämpfe mit der Polizei statt, vor allem in Berlin. In Hessen hat die Polizei Wasserwerfer eingesetzt. Krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann sprach mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein, der als nächster deutscher Kanzler gehandelt wird. Den ganzen Talk sehen Sie nächsten Donnerstag auf krone.tv!