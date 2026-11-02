Heftige Regenfälle und Gewitter in Griechenland

Auch auf den Inseln Samos und Kalymnos mussten die Feuerwehren wegen Überschwemmungen ausrücken. Auf Kalymnos lösten starke Regenfälle einen großen Felsblock. Er stürzte auf eine Garage, beschädigte dort das geparkte Auto und das Gebäude. Dass er auf diese Weise zum Stillstand kam, verhinderte laut dem Bürgermeister möglicherweise schwerere Folgen. Darunter liege nämlich ein Wohnkomplex, sagte er.