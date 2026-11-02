Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hartes“ Gespräch

Trump und Netanyahu wieder uneins über Iran-Krieg

Außenpolitik
02.11.2026 12:09
Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu (links) und US-Präsident Donald Trump (rechts) haben ...
Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu (links) und US-Präsident Donald Trump (rechts) haben wieder einmal unterschiedliche Vorstellungen über den Iran-Krieg.(Bild: AP/Alex Brandon)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump und der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu sind sich wieder uneins über das weitere Vorgehen im Iran-Krieg. In einem Telefonat hat Netanyahu Trump dazu gedrängt, den Iran unmittelbar nach den US-Kongresswahlen am Dienstag erneut anzugreifen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das berichtete etwa das Nachrichtenportal „Axios“ am Sonntag unter Berufung auf Regierungsbeamte beider Staaten. Trump bevorzuge demnach hingegen eine Fortsetzung der Diplomatie. Der israelische Beamte bezeichnete das Gespräch als „hart“, der US-Vertreter als „direkt“. Am Samstag hatte Trump gesagt, die diplomatischen Bemühungen um eine Verhandlungslösung liefen „gut“. Gleichzeitig gebe es aber noch ein bis zwei mögliche Angriffsziele, um die sich das US-Militär kümmern müsste, darunter einen mutmaßlichen Atomkomplex südlich von Teheran.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hatte unterdessen den Eingang eines Schreibens von US-Vizepräsident JD Vance bestätigt, in dem es laut Berichten um einen „möglichen Verhandlungsrahmen“ geht. Die iranische Führung teilte mit, Gespräche über einen Fahrplan zur Beendigung des Kriegs zu führen. Man gebe „der Diplomatie weiterhin eine Chance“ und sei „in engem und andauerndem Kontakt mit den Vermittlern“. 

Lesen Sie auch:
Die USA und Israel haben den Krieg Ende Februar mit gemeinsamen Angriffen auf den Iran begonnen. ...
Naher Osten
Trump setzt auf Diplomatie: Ölpreise fallen
02.11.2026
Brisantes Telefonat
Zetteln Trump und Netanyahu einen neuen Krieg an?
01.11.2026
Friedensinitiative?
Vance soll sich per Brief an Teheran gewandt haben
29.10.2026

„Hinweis auf den guten Willen“
Falls die Vereinigten Staaten den iranischen Bedingungen zustimmten, könne die Straße von Hormuz innerhalb von zwei Tagen geöffnet werden, sagte Irans Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei am Montag. Es wäre möglich, die Sicherheit wiederherzustellen und den Verhandlungsprozess wiederaufzunehmen. Ursprünglich hatte die Führung des Landes einen Sieben-Tage-Plan zur Öffnung der strategisch wichtigen Meerenge am Persischen Golf vorgeschlagen. Die Reduktion auf zwei Tage sei „ein weiterer Hinweis auf den guten Willen des Iran“, sagte Baghaei.

Zu den Forderungen an die USA gehören ein Ende der Kämpfe, die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und die Aufhebung der Sanktionen gegen den Ölsektor sowie der Seeblockade. Nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran Ende Februar hat die Islamische Republik die Durchfahrt durch die Meerenge vor ihrer Küste eingeschränkt. Zudem werden regelmäßig Schiffe angegriffen. Das Weiße Haus verhängte im Gegenzug die Seeblockade iranischer Häfen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
02.11.2026 12:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
212.211 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
119.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
116.514 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1863 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1510 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Außenpolitik
Umstrittenes Vorhaben
Linke, Grüne und SPD beginnen Koalitionsgespräche
„Hartes“ Gespräch
Trump und Netanyahu wieder uneins über Iran-Krieg
Treffen mit Xi
Stocker und Hattmannsdorfer nach China gereist
Naher Osten
Trump setzt auf Diplomatie: Ölpreise fallen
Stichwahl in Bulgarien
Präsidentin Jotowa im Amt bestätigt
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf