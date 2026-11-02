Trump und Netanyahu wieder uneins über Iran-Krieg

„Hinweis auf den guten Willen“

Falls die Vereinigten Staaten den iranischen Bedingungen zustimmten, könne die Straße von Hormuz innerhalb von zwei Tagen geöffnet werden, sagte Irans Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei am Montag. Es wäre möglich, die Sicherheit wiederherzustellen und den Verhandlungsprozess wiederaufzunehmen. Ursprünglich hatte die Führung des Landes einen Sieben-Tage-Plan zur Öffnung der strategisch wichtigen Meerenge am Persischen Golf vorgeschlagen. Die Reduktion auf zwei Tage sei „ein weiterer Hinweis auf den guten Willen des Iran“, sagte Baghaei.