„Fack ju Göhte“-Star Pallaske trauert um Partner

Die ehemalige MTV-Moderatorin und „Dschungelcamp“-Teilnehmerin zeigt sich in dem Video an einen Mann gelehnt, um den sie unendlich trauert, wir ihr beigefügter Text deutlich macht. Lange habe sie die Realität nicht akzeptieren können. Sie hätte darauf gewartet, dass ihr jemand sage, dass alles ein Fehler, eine Verwechslung sei. Lange habe sie es nicht aussprechen können. „Er hat seinen Körper verlassen. Er ist gestorben.“