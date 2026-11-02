„Fack ju Göhte“-Star Pallaske trauert um Partner

„Der Mensch, den ich liebte, mit dem ich mein Leben teilte, ist einfach nicht mehr da.“ Mit einem erschütternden Video hat die deutsche Schauspielerin Jana Pallaske („Fack ju Göhte“, „Inglourious Basterds“) öffentlich gemacht, dass ihr Lebensgefährte verstorben ist.
Die ehemalige MTV-Moderatorin und „Dschungelcamp“-Teilnehmerin zeigt sich in dem Video an einen Mann gelehnt, um den sie unendlich trauert, wir ihr beigefügter Text deutlich macht. Lange habe sie die Realität nicht akzeptieren können. Sie hätte darauf gewartet, dass ihr jemand sage, dass alles ein Fehler, eine Verwechslung sei. Lange habe sie es nicht aussprechen können. „Er hat seinen Körper verlassen. Er ist gestorben.“
Noch lange habe sie sich vorgestellt, ihr Partner sei lediglich verreist und werde bald zurückkehren. Doch irgendwann sei die unumstößliche Wahrheit nicht mehr zu verdrängen gewesen. „Der Mensch, den ich liebte, mit dem ich mein Leben teilte, ist einfach NICHT MEHR DA. Er ist weg.“
Diese Erkenntnis habe ihr das Herz gebrochen. Denn mit einem Menschen verschwinden auch gemeinsame Zukunftspläne, Rituale und Erinnerungen an den Alltag.
Verzweifelt Schreie gen Himmel
Das Video zeigt die Schauspielerin nach einem Pärchenfoto mit dem Verstorbenen alleine an einem Strand. Immer wieder sinkt sie in dem erschütternden Video auf die Knie, legt den Kopf auf den Boden und schreit ihre Verzweiflung gen Himmel. Tränen laufen über ihr Gesicht, ehe sie erneut in sich zusammensackt.
Zwischen diesen emotionalen Aufnahmen sind Bilder aus glücklicheren Zeiten zu sehen. Pallaske und ihr Partner umarmen sich am Strand, tanzen gemeinsam im Licht des Sonnenuntergangs, lachen und halten sich eng umschlungen in den Armen. „Keine Umarmung je mehr. Kein Lachen zusammen, Essen teilen, keine Worte mehr zu wechseln, kein Anruf mehr. Keine Nachricht mehr. Nie wieder“, trauert sie in ihrem Posting und rührt damit zu Tränen.
Pallaske ist eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen, die mit Rollen in Kultfilmen auf sich aufmerksam machte. Unter anderem war sie in „Männerherzen“ und „Inglourious Basterds“ sowie in der Filmreihe „Fack ju Göhte“ zu sehen. Im Reality-TV war sie unter anderem bei „Let’s Dance“, „Das Sommerhaus der Stars“ und dem RTL-Dschungelcamp dabei.
Anmerkung: Um wen es sich bei ihrem verstorbenen Lebensgefährten handelt, wurde nicht bekannt. Deutsche Medien berichten, dass es sich nicht um den Stuntman Sascha Girndt, mit dem sie 2021 im „Sommerhaus der Stars“ war, handeln soll.
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