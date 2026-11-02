Lenny Kravitz war nicht im Todesflieger in Florida

Der Fluglotse versuchte, die Besatzung beruhigen: „November Two Bravo Delta, ich bin bei Ihnen. Sprechen Sie mit mir.“ Doch es gab offenbar keine Rettung mehr. „Wir werden es nicht schaffen“, lautete eine der letzten Nachrichten aus dem Cockpit. Dann war nur noch die panische Stimme einer Frau an Bord zu hören: „Wir werden auf dem Boden aufschlagen!“ – gefolgt von einem Kreischen. Und dann nichts mehr.