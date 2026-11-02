Video: Patzer von Goalie – aber LASK siegt dennoch

Der LASK bleibt in der Fußball-Bundesliga auf Tuchfühlung mit dem Spitzenduo. Der Titelverteidiger feierte am Samstag einen 2:1-Heimsieg über die WSG Tirol. Alessandro Schöpf (23.) und Robert Ljubicic (48.) drehten einen Rückstand durch Moritz Wels (16.) zum zweiten Meisterschaftssieg der Linzer aus den jüngsten sechs Runden. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).