Protz-Influencer deutet geknickt Insolvenz an

„Flut an Rücksendungen“

Die Aktion sei nicht so gelaufen wie geplant: „Wir haben nämlich nicht mit dieser Flut an Rücksendungen oder überhaupt verweigerten Annahmen gerechnet. Das hat uns natürlich in ein deutliches Minus manövriert“, erklärt der Unternehmer. Um die verbleibenden Socken zu verkaufen, biete das Unternehmen jetzt noch einmal 50 Prozent Rabatt auf alle Produkte an. Der Influencer beendet das Video mit Tränen in den Augen und bedankt sich bei seinen Kunden und seinem Team.