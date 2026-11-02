Protz-Influencer deutet geknickt Insolvenz an

Der Wiener Influencer Max Weißenböck, bekannt unter dem Namen „MaxaMillion“, wurde als spendabler Social-Media-Star bekannt, jetzt droht seiner Firma wohl die Insolvenz. Er habe sich bei einer Werbeaktion rund um seine Socken-Marke „massiv verkalkuliert“, teilt er in einem emotionalen Video auf Instagram.
„MaxaMillion“ wurde auf Social Media damit bekannt, Bargeld von Balkonen zu werfen. Damit ist jetzt Schluss – denn wirtschaftlich laufe es bei dem Unternehmen des Influencers gerade nicht gut, wie er auf seinem Instagram-Account mitteilte.
„Mir ist es natürlich unfassbar unangenehm, aber auf der anderen Seite macht es mich auch einfach nur traurig“, begann Weißenböck sein Statement. Sein Unternehmen Gamechangersocks könnte vor dem Aus stehen.
Hier sehen Sie das ganze Video:
„Finanzielle Lage deutlich verschlechtert“
Bei seiner Socken-Marke wurde das Geld wohl schon seit geraumer Zeit knapp, doch jetzt habe sich die „finanzielle Lage noch einmal deutlich verschlechtert“, so der Influencer. Mitschuld an angespannten finanziellen Situation sei eine große Werbeaktion mit BMW. „Wir haben uns offensichtlich bei der BMW-Aktion massiv verkalkuliert“, gesteht er in dem Video.
„Flut an Rücksendungen“
Die Aktion sei nicht so gelaufen wie geplant: „Wir haben nämlich nicht mit dieser Flut an Rücksendungen oder überhaupt verweigerten Annahmen gerechnet. Das hat uns natürlich in ein deutliches Minus manövriert“, erklärt der Unternehmer. Um die verbleibenden Socken zu verkaufen, biete das Unternehmen jetzt noch einmal 50 Prozent Rabatt auf alle Produkte an. Der Influencer beendet das Video mit Tränen in den Augen und bedankt sich bei seinen Kunden und seinem Team.
2024 war „MaxaMillion“ im Forsthaus Rampensau
„MaxaMillion“ wurde nicht nur mit seinen Inhalten auf Social Media bekannt, er war 2024 auch Teilnehmer bei Forsthaus Rampensau. Gemeinsam mit seiner Cousine und Wakeboard-Österreich-Championesse Selina Hager, die ebenfalls als Influencerin tätig ist, unterhielt er die Fans der Reality-Show.
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