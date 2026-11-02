Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Länger im Job bleiben

Modell: Wer Ältere aussortiert, soll Strafe zahlen

Innenpolitik
02.11.2026 12:40
Geht es nach der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft, soll es Quoten für alle Betriebe geben. ...
Geht es nach der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft, soll es Quoten für alle Betriebe geben. Wer nicht genügend Mitarbeiter über 60 Jahren beschäftigt, soll Strafe zahlen.(Bild: ©Wolfilser - stock.adobe.com)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Die Wirtschaft klagt über fehlende Fachkräfte. Gleichzeitig findet in mehr als jedem vierten Betrieb ab 20 Beschäftigten kein einziger Mitarbeiter über 60 einen Arbeitsplatz. AK und ÖGB wollen dieses „Aussortieren“ nun mit einem Bonus-Malus-System stoppen. Und das könnte für die Mehrheit aller Betriebe teuer werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer länger arbeiten soll, braucht auch einen Job. Mit diesem Argument legen Arbeiterkammer und ÖGB ein Modell für mehr Beschäftigung älterer Menschen vor. Betriebe ab 20 Mitarbeitern sollen künftig zahlen, wenn sie zu wenige Beschäftigte über 60 haben. Wer mehr Ältere beschäftigt als vorgeschrieben, soll einen Bonus bekommen.

„Die Zeit der Ausreden ist vorbei“, sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Die Debatte, wonach das Pensionssystem nicht mehr finanzierbar sei, nannte er ein „Schauermärchen“. Auch der Ruf nach einem höheren gesetzlichen Pensionsalter greife zu kurz: Viele Beschäftigte würden schon vor der Pension ihren Arbeitsplatz verlieren und fänden nicht mehr zurück.

In mehr als einem Viertel der Betriebe ab 20 Beschäftigten arbeitet keine einzige Person über 60. Bei Frauen über 60 trifft das sogar auf 61,6 Prozent dieser Unternehmen zu. Wer zwischen 60 und 64 arbeitslos ist, bleibt im Schnitt 451 Tage vorgemerkt. Bei den 25- bis 50-Jährigen sind es 182 Tage.

„Es ist an Zynismus kaum zu überbieten, den Beschäftigten ständig längeres Arbeiten abzuverlangen, während Bewerbungen von Menschen ab 50 ignoriert werden“, sagte AK-Präsidentin Renate Anderl. Die Betriebe hätten es in der Hand, wie lange Menschen im Erwerbsleben bleiben könnten. Wer Ältere aussortiere, müsse sich an den Kosten für AMS und Sozialversicherung beteiligen.

Zitat Icon

Das ist kein Strafsystem, sondern sorgt für Fairness.

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Österreich

Bild: Mario Urbantschitsch

So soll das neue Modell funktionieren
Das Modell sieht branchenspezifische Quoten für 21 Wirtschaftszweige vor. Kleinbetriebe (bis 20 Mitarbeiter) bleiben ausgenommen. Die Zielwerte sollen schrittweise pro Jahr steigen. Erstmals geprüft würde nach diesem Modell 2028, ob die Quote für 2027 erreicht wurde. Pro fehlender älterer Arbeitskraft soll eine Zahlung von 15 Prozent des durchschnittlichen Jahreslohns im Betrieb fällig werden. Die Hälfte der Einnahmen soll in den Bonus-Topf für Unternehmen fließen, die andere Hälfte zweckgebunden ans AMS.

Laut Modellrechnung wären derzeit 9760 Betriebe unter ihrer Branchenquote. Es fehlten insgesamt 36.087 Arbeitsplätze für ältere Beschäftigte. Das mögliche Malus-Aufkommen: 266,4 Millionen Euro. Einen Bonus würden 8909 Betriebe bekommen. AK und ÖGB betonen, es gehe nicht um ein Strafsystem, sondern um einen Anreiz für altersgerechte Arbeitsplätze, Weiterbildung und Umschulungen.

Praxisbeispiele für 2028

  • Hotel (Beherbergung) mit 50 Beschäftigten hat null Mitarbeiter über 60 Jahren (Ziel wären zwei). Im Durchschnitt zahlt der Betrieb 31.100 Euro Jahreslohn aus, pro Fehlstelle muss der Betrieb 15 Prozent davon als Strafzahlung tragen. Das wären 389 Euro im Monat (4666 im Jahr).
  • Ein Immobilienunternehmen mit 100 Beschäftigten hat sieben Mitarbeiter über 60 Jahren (Ziel wären acht). Im Durchschnitt zahlt der Betrieb 61.700 Euro Jahreslohn aus. Weil eine Stelle auf die Soll-Quote fehlt, muss der Betrieb 771 Euro im Monat Strafe zahlen.

Die Regierung sei nun am Zug, so Anderl. Gespräche könnten starten. Bei der Frage, ob Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen teilweise weiterarbeiten sollten, blieb sie zurückhaltend: Man könne nicht pauschal sagen, welche Krankheiten und Berufe dafür infrage kämen. Eine erfolgreiche Wiedereingliederung müsse auch für die Beschäftigten passen.

Lesen Sie auch:
AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Chef Wolfgang Katzian (re.) wollen ein „Bonus-Malus-System“ ...
Absage an SPÖ-Idee
Arbeits(un)fähig? NEOS wollen neue Zwischenstufe
01.11.2026

„Halbgesund und halb arbeiten geht nicht“
Mit einem Schmunzeln reagierte Katzian auf die Neos-Forderung nach einer Teilarbeitsfähigkeit. Er sei froh, dass die Neos mit der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen „gemeinsam mit uns kämpfen“ wollten. Gleichzeitig sei er skeptisch: „Halbgesund und halb arbeiten geht nicht.“ Vor allem bei Erschöpfung oder psychischen Erkrankungen könne man Betroffene nicht einfach zurück in den Job zwingen. Erfolgreiche Wiedereingliederung müsse auch für die Arbeitnehmer passen. Was Anderl besonders störe: „Massiv stört mich, dass immer die Betriebe aus der Verantwortung genommen werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
02.11.2026 12:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
212.211 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
119.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
116.514 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1863 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1510 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Innenpolitik
Länger im Job bleiben
Modell: Wer Ältere aussortiert, soll Strafe zahlen
Umstrittenes Vorhaben
Linke, Grüne und SPD beginnen Koalitionsgespräche
„Hartes“ Gespräch
Trump und Netanyahu wieder uneins über Iran-Krieg
Treffen mit Xi
Stocker und Hattmannsdorfer nach China gereist
Naher Osten
Trump setzt auf Diplomatie: Ölpreise fallen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf