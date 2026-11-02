Modell: Wer Ältere aussortiert, soll Strafe zahlen

„Halbgesund und halb arbeiten geht nicht“

Mit einem Schmunzeln reagierte Katzian auf die Neos-Forderung nach einer Teilarbeitsfähigkeit. Er sei froh, dass die Neos mit der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen „gemeinsam mit uns kämpfen“ wollten. Gleichzeitig sei er skeptisch: „Halbgesund und halb arbeiten geht nicht.“ Vor allem bei Erschöpfung oder psychischen Erkrankungen könne man Betroffene nicht einfach zurück in den Job zwingen. Erfolgreiche Wiedereingliederung müsse auch für die Arbeitnehmer passen. Was Anderl besonders störe: „Massiv stört mich, dass immer die Betriebe aus der Verantwortung genommen werden.“