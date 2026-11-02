Linke, Grüne und SPD beginnen Koalitionsgespräche

„Die letzten Wochen haben uns die Berlinerinnen und Berliner immer wieder gefragt, wann geht‘s denn los? Und jetzt geht‘s los“, sagte Linke-Fraktionschefin Elif Eralp zum Auftakt der Gespräche im Berliner Abgeordnetenhaus. Beim ersten Treffen kam die sogenannte Dachgruppe mit Spitzenvertretern der drei Parteien zusammen. Zu einzelnen Themenbereichen sind außerdem Facharbeitsgruppen vorgesehen, in denen sich vor allem die jeweiligen Experten austauschen.