Tiere sagen Danke: Eselfohlen „Frieda“ und Mama

Kurz nach Ostern setzten bei Eselstute „Lolli“ die Geburtswehen ein. Doch das freudige Ereignis wurde rasch getrübt. Das Fohlen geriet in Beckenlage, das Muttertier in Panik.
Die Kleine musste mit Plasmatransfusionen versorgt werden, da sie die lebenswichtige erste Muttermilch nicht aufnehmen konnte. Auch Mama „Lolli“ musste intensiv versorgt werden. Die dadurch entstandenen Tierarztkosten sorgten beim gemeinnützigen Verein „Wert:volles: schaffen“ für zusätzliches Kopfzerbrechen.
Doch die „Krone“-Familie war erneut der Retter in der Not! Sie übernahmen die Kosten in der Tierklinik für Esel-Baby „Frieda“ und das Muttertier zur Gänze. Mittlerweile hat sich das Duo gut erholt und läuft mit ihrer Esel-Gruppe wieder zufrieden über ihre große Weide!
Unser Verein hilft direkt
Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene, heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in Not unterstützt. Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich. Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst,
Ihre Maggie Entenfellner
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