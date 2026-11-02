Video: Last-Minute-Elfer rettet Sturm vor Pleite

Der WAC muss weiter auf den ersten Sieg unter Manfred Schmid warten. Die Kärntner waren am Sonntag drauf und dran, den letzten Platz der Bundesliga an Austria Wien abzugeben, kassierten aber in der 95. Minute durch einen Elfmeter den 1:1-Ausgleich gegen Sturm Graz. sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights.