Ski-Tourist bunkerte 30 Kilo „Schnee“ im Auto

Von Slowenien nach Valencia, dann zurück

Der Polizei war rasch bewusst, dass sich 30 Kilogramm Kokain auf dem Weg nach Österreich befinden mussten. Dafür fuhr ein Fahrzeug von Slowenien über Italien und Frankreich bis ins spanische Valencia, holte dort die Drogen ab und lieferte sie via Fähre ins italienische Genua und nach Österreich. Um eine saubere Beweiskette vorzulegen, observierten die Polizisten zuvor aber Dealer, wie sie 600 Gramm Kokain übergaben. Dann konzentrierten sich die Ermittlungen auf den Mercedes mit der „Lieferung“. Der Serbe wollte übrigens von seinen Machenschaften ablenken und hatte dafür das ganze Auto mit Ski und Skiausrüstung vollgestopft, um sich als Ski-Tourist zu tarnen.