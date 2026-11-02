Torshow im Video! Salzburg bleibt ungeschlagen

Red Bull Salzburg hat die erste Hälfte des Grunddurchgangs ungeschlagen absolviert und liefert dem SK Rapid einen Kampf an der Spitze der Bundesliga. Die Salzburger fertigten am Sonntag Austria Lustenau mit 5:1 (3:0) ab und sind als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights.