Video: Zwei Joker-Tore bei Punkteteilung in Altach

SCR Altach und SV Ried haben sich in der Fußball-Bundesliga die Punkte geteilt. Die beiden Teams trennten sich am Samstag im Schnabelholz leistungsgerecht 1:1 (0:0). Für die Tore sorgten zwei Einwechselspieler: Isaac Kiese Thelin brachte die Gäste voran (77.), Srdjan Hrstic rettete den Rheindörflern einen Punkt (91.). Die Rieder bleiben in der Liga seit Ende August bzw. sechs Spielen ungeschlagen und sind mit 16 Punkten Sechste. Die Altacher haben nach elf Runden zehn Zähler. Krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).