„Auch der Ärmste kommt würdevoll unter die Erde“

Prominente Grab-Nachbarn der „Vergessenen“ sind die Ex-Bürgermeister der Landeshauptstadt. Die letzte Ruhestätte für jene, die am Rande der Gesellschaft standen oder einfach niemanden mehr hatten, der den letzten Weg für sie bereitet, ist am Urnenhain in Linz-Urfahr durchaus bewusst gewählt. Engerl, Kerzen, Blumen, Bilder, aber auch eine Flasche Bier zeigen am heutigen Allerseelentag, dass auch am Kolumbarium Verstorbenen gedacht wird.