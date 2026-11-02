Neutrinos: Die Teilchen, die alles durchdringen

Der diesjährige Physik-Nobelpreisträger, Francis Halzen, bekam den Preis für seine Beiträge zur Neutrinoforschung. Aber was sind das für Partikel? „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr klärt auf.
Von der Sonne kommt nicht nur Licht, sondern es landen auch geladene Teilchen in der Atmosphäre. Hauptsächlich Protonen, das sind die Atomkerne des Wasserstoffs, und Elektronen, dazu ein paar Prozent Alphateilchen, also die Kerne von Heliumatomen. Diese Teilchen reagieren mit dem Magnetfeld und der Lufthülle der Erde, das ergibt dann die Polarlichter – schön anzuschauen, aber harmlos. Ab und zu kriegt die Sonne einen Rappel und vervielfacht ihren „koronalen Massenauswurf“. Wenn das passiert, wird es auf der Erde ein bisschen ungemütlich, elektronische Bauteile gehen kaputt, der Funkverkehr wird gestört und so weiter.
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