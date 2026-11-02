Elfmeter, Eigentor: Rapids Derby-Sieg im Video

Der SK Rapid hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg im Wiener Derby behauptet. Die Hütteldorfer setzten sich am Sonntag beim Stadtrivalen Austria mit 2:0 (1:0) durch und führen weiter drei Zähler vor Red Bull Salzburg. sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights.