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Für 7,5 Mio. Pfund

Berühmtes „Notting Hill“-Haus sucht neuen Besitzer

Society International
02.11.2026 11:44
Das berühmte Haus mit der blauen Tür in der Westbourne Park Road aus der Romantikkomödie ...
Das berühmte Haus mit der blauen Tür in der Westbourne Park Road aus der Romantikkomödie „Notting Hill“ steht zum Verkauf.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Mary Evans / Ronald Grant Archive/https://www.instagram.com/uksothebysrealty)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das bescheidene Haus mit der blauen Eingangstür aus dem Film „Notting Hill“ zählt zu den bekanntesten Filmkulissen der Welt. Jetzt steht die Immobilie in London für 7,5 Millionen Pfund zum Verkauf.

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Die Liebeskomödie „Notting Hill“ spielt im beschaulichen Londoner Stadtteil Notting Hill und handelt von der Liebesbeziehung zwischen der weltbekannten Schauspielerin Anna Scott (gespielt von Julia Roberts) und dem charmanten Buchhändler William Thacker (gespielt von Hugh Grant). Wer den Film kennt, erinnert sich an das Williams Haus, in welches er Anna einlädt und mit ihr romantische Tage und Nächte verbringt. Eine der bekanntesten Szenen ist jene, in welcher Anna am Morgen das Haus verlässt und von tausenden Paparazzi erwartet wird. Sie stürmt entsetzt wieder zurück ins Haus, denn eigentlich hatte sie in Williams bescheidenem Zuhause Abstand vom Medienrummel gesucht.

Weltberühmte Kulisse
Früher gehörte die Immobilie Richard Curtis, dem Drehbuchautor von „Notting Hill“ und „Tatsächlich Liebe“. Angeboten wird das Haus von der Luxusimmobilienmarke Sotheby‘s International Reality. Der Preis: Schlappe 7,5 Millionen Pfund! Das wären umgerechnet etwa 8,9 Millionen Euro. Das Haus im Londoner Stadtteil Notting Hill zählt zu den bekanntesten Filmkulissen der Welt. 

Sotheby‘s International Reality postete ein Video, in der man auf einer Roomtour durch das Haus geführt wird: 

Im Film ist Williams Zuhause ein bisschen chaotisch, gemütlich, britisch, charmant und voller Persönlichkeit. Viele persönliche Gegenstände, Möbelstücke, die nicht unbedingt zusammenpassen und eine etwas in die Jahre gekommene Einrichtung machen den Charme des Hauses aus. Am bekanntesten ist aber die blaue Eingangstür. Vom individuellen Londoner-Altbau-Charakter ist allerdings heute nicht mehr viel übrig. 

Heute eher Boutique-Hotel-Atmosphäre
Stattdessen setzt der Verkäufer der Immobilie jetzt auf modernden Chic. Es verfügt über helle, hohe Räume, eine offene Galerie im oberen Stockwerk, einen großen Wohnbereich mit Küche und große Dachfenster, durch die viel Tageslicht fällt. Die Einrichtung ist modern, elegant und schafft eine Art Boutique-Hotel-Atmosphäre. Draußen gibt es einen begrünten Innenhof und eine Dachterrasse, die über eine Wendeltreppe zugänglich ist. Die Küche verfügt über dunkle, grüne Fronten und eine Kücheninsel mit Marmorauflage. Das Schlafzimmer wird in warmen, dunkleren Tönen gehalten und schafft eine ruhigere Atmosphäre als der Rest des Hauses.  

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Kurz gesagt: Das Häuschen ist heutzutage eher ein luxuriöses Künstlerloft als die chaotische, aber charmante Wohnung von William und Spike.

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