Berühmtes „Notting Hill“-Haus sucht neuen Besitzer

Heute eher Boutique-Hotel-Atmosphäre

Stattdessen setzt der Verkäufer der Immobilie jetzt auf modernden Chic. Es verfügt über helle, hohe Räume, eine offene Galerie im oberen Stockwerk, einen großen Wohnbereich mit Küche und große Dachfenster, durch die viel Tageslicht fällt. Die Einrichtung ist modern, elegant und schafft eine Art Boutique-Hotel-Atmosphäre. Draußen gibt es einen begrünten Innenhof und eine Dachterrasse, die über eine Wendeltreppe zugänglich ist. Die Küche verfügt über dunkle, grüne Fronten und eine Kücheninsel mit Marmorauflage. Das Schlafzimmer wird in warmen, dunkleren Tönen gehalten und schafft eine ruhigere Atmosphäre als der Rest des Hauses.