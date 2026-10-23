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Hand aufs Herz

Muss Ihr Partner echt immer für Sie zu orten sein?

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23.10.2026 10:05
Normales Miteinander oder irres Stalking: Ist es normal, dass man in einer Beziehung seinen ...
Normales Miteinander oder irres Stalking: Ist es normal, dass man in einer Beziehung seinen Standort stets mit dem anderen teilt?(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, Netfalls 2015, Svitlana - stock.adobe.com, Tatyana Gladskih - stock.adobe.com, DENYS PRYKHODOV, Diego - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

„Wo bist du?“ Diese Frage müssen sich viele Paare heutzutage nicht mehr stellen: Ein Klick auf die entsprechende App am Handy, schon weiß man, wo der andere ist. Wir fragen uns: Und was, wenn einer seinen Standort einfach nicht freigeben will? Ist das dann keine Liebe mehr?

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Die Technik macht es möglich: Heutzutage kann man jederzeit kontrollieren, wo sich jemand gerade aufhält. Für die einen ist das selbstverständlich, für die anderen ein großes Tabu, selbst in einer festen Partnerschaft. Wie sehen Sie das: Wer nichts zu verbergen hat, kann seinen Standort auch jederzeit mit dem anderen teilen? 

Wie halten Sie es denn damit: Kann Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner Ihren Standort sehen, wenn sie bzw. er das möchte? Würde es Sie stören, wenn sie bzw. er jederzeit sehen könnte, wo Sie gerade sind? Oder ganz anders: Erwarten Sie das vielleicht sogar voneinander?

Vielleicht aber sind Sie der Meinung, dass Vertrauen anders funktioniert und niemand rund um die Uhr kontrolliert werden sollte? Wann geht Kontrolle überhaupt über ein natürliches Maß hinaus? Oder geht es für Sie auch nur darum, die Möglichkeit zu haben – ohne sie zu nutzen?

Wir sind neugierig: Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung und Ihre Erlebnisse!

In aller Kürze

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

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