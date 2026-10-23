Muss Ihr Partner echt immer für Sie zu orten sein?

„Wo bist du?“ Diese Frage müssen sich viele Paare heutzutage nicht mehr stellen: Ein Klick auf die entsprechende App am Handy, schon weiß man, wo der andere ist. Wir fragen uns: Und was, wenn einer seinen Standort einfach nicht freigeben will? Ist das dann keine Liebe mehr?
Die Technik macht es möglich: Heutzutage kann man jederzeit kontrollieren, wo sich jemand gerade aufhält. Für die einen ist das selbstverständlich, für die anderen ein großes Tabu, selbst in einer festen Partnerschaft. Wie sehen Sie das: Wer nichts zu verbergen hat, kann seinen Standort auch jederzeit mit dem anderen teilen?
Wie halten Sie es denn damit: Kann Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner Ihren Standort sehen, wenn sie bzw. er das möchte? Würde es Sie stören, wenn sie bzw. er jederzeit sehen könnte, wo Sie gerade sind? Oder ganz anders: Erwarten Sie das vielleicht sogar voneinander?
Vielleicht aber sind Sie der Meinung, dass Vertrauen anders funktioniert und niemand rund um die Uhr kontrolliert werden sollte? Wann geht Kontrolle überhaupt über ein natürliches Maß hinaus? Oder geht es für Sie auch nur darum, die Möglichkeit zu haben – ohne sie zu nutzen?
Wir sind neugierig: Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung und Ihre Erlebnisse!
Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt!
Teilen Sie gerne Ihre Meinung und Erfahrungen mit uns!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.