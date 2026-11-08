„So weit hat mich Gott nach HIV-Diagnose gebracht“

Bei den Olympischen Spielen 1992 war er noch im US-Team in Aktion – zuvor noch von den Fans in die Startaufstellung des NBA-All-Star Games gewählt, wo er auch schon überragend agiert hatte. Dann bereitete er sich an sich schon auf die neue NBA-Saison 1992/93 vor, spielte diese letztlich aber doch nicht, weil er meinte, seine Rückkehr wäre auf zu große Ablehnung gestoßen. Und doch kehrte Johnson noch einmal in die NBA zurück: Von 1994 bis 1996 geigte er noch einmal für die LA Lakers.