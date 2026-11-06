SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht

Begeisterung hält sich in Grenzen

Doch dort hält sich die Begeisterung offenbar in Grenzen. Nachdem der ÖGB bereits dementiert hatte, dass Babler dort eine neue Aufgabe übernehmen oder von Gewerkschaftschef Wolfgang Katzian versorgt werden soll, geht nun auch die Volkshilfe auf Distanz. Wie der „Kurier“ berichtet, empfindet man die in der SPÖ kursierenden Überlegungen, Babler in der Hilfsorganisation unterzubringen, keineswegs als Auszeichnung. Vielmehr befürchtet man negative Folgen für das Image der Organisation.