Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sind „kein Vehikel“

SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht

Innenpolitik
06.11.2026 19:06
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen ...
Holpriger Start abseits der Spitzenpolitik – noch scheint sich kein konkretes Fenster für einen alternativen Berufsweg für Babler abzuzeichnen.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für Noch-Vizekanzler Andreas Babler wird nach seinem angekündigten Rückzug von der SPÖ-Spitze offenbar bereits nach einem neuen beruflichen Platz gesucht. Doch ausgerechnet eine Organisation, die aufgrund seiner sozialen Schwerpunkte als naheliegende Adresse gilt, wehrt sich nun öffentlich gegen die Spekulationen. Der Präsident der Volkshilfe findet dafür ungewöhnlich deutliche Worte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit Jahreswechsel soll Babler nach dem parteiinternen Zeitplan sowohl als SPÖ-Chef als auch als Vizekanzler zurücktreten. In der Sozialdemokratie wird deshalb bereits über eine längerfristige berufliche Perspektive für den ehemaligen Traiskirchner Bürgermeister nachgedacht. Als mögliche Arbeitgeber gelten aufgrund seiner politischen Schwerpunkte Soziales und Armutsbekämpfung unter anderem der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) und die Volkshilfe.

Begeisterung hält sich in Grenzen
Doch dort hält sich die Begeisterung offenbar in Grenzen. Nachdem der ÖGB bereits dementiert hatte, dass Babler dort eine neue Aufgabe übernehmen oder von Gewerkschaftschef Wolfgang Katzian versorgt werden soll, geht nun auch die Volkshilfe auf Distanz. Wie der „Kurier“ berichtet, empfindet man die in der SPÖ kursierenden Überlegungen, Babler in der Hilfsorganisation unterzubringen, keineswegs als Auszeichnung. Vielmehr befürchtet man negative Folgen für das Image der Organisation.

Sorge um Unabhängigkeit und Spenden
Dahinter stecken mehrere Überlegungen. Entsteht der Eindruck, dass politische Verbindungen bei Personalentscheidungen eine Rolle spielen, könnte das ihrem Ansehen schaden. Auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern wäre eine solche Personalentscheidung heikel. In der Organisation arbeiten hoch qualifizierte Fachkräfte, darunter Ärzte, Krankenpfleger und spezialisierte Pädagogen.

Die Volkshilfe betont ihre parteipolitische Unabhängigkeit. Personalentscheidungen sollen ...
Die Volkshilfe betont ihre parteipolitische Unabhängigkeit. Personalentscheidungen sollen ausschließlich nach sachlichen Kriterien getroffen werden.(Bild: P. Huber)

Würde der Eindruck entstehen, dass für einen früheren Vizekanzler andere Anstellungskriterien gelten als für die übrigen Beschäftigten, könnte das intern für Unmut sorgen. Hinzu kommen die Spender: Als Nichtregierungsorganisation ist die Volkshilfe auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Eine zu große Nähe zur Parteipolitik könnte das Vertrauen jener gefährden, die ihre Arbeit mit Spenden ermöglichen.

Sacher weist Gerüchte scharf zurück
Volkshilfe-Präsident Ewald Sacher hat deshalb am Freitag öffentlich gegen die Spekulationen Stellung bezogen. „Die Volkshilfe ist eine unabhängige Sozialorganisation und kein Vehikel, das von außen gesteuert wird“, sagt er zum „Kurier“. Die Organisation arbeite überparteilich und treffe Entscheidungen nach sachlichen Kriterien – nicht aufgrund von Zurufen aus Parteien oder Medien.

Lesen Sie auch:
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Kommt „Spar-Start“?
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
02.11.2026
Absturz in Umfragen
SPÖ verlor in Ära Babler eine halbe Million Wähler
06.11.2026
„Hoffnungsträger“
Neue Petition: Letztes Aufbäumen der Babler-Fans
03.11.2026

Sacher macht dabei auch deutlich, dass es bei der Volkshilfe durchaus reguläre Möglichkeiten für Interessierte gibt. Er lade alle ein, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wer hauptberuflich einsteigen wolle, könne sich auf ausgeschriebene Stellen bewerben. Über Einstellungen würden ausschließlich die jeweils zuständigen Bereiche und Gremien objektiv entscheiden.

Auch in der Regierung wird umgebaut
Die bevorstehende Ablöse Bablers beschäftigt unterdessen auch die Koalition. Nach seinem Rückzug sollen nach derzeitigem Stand sowohl die Teams der SPÖ als auch jene der ÖVP verkleinert werden. Innerhalb der SPÖ gelten vor allem Justizministerin Anna Sporrer und Sozialministerin Korinna Schumann als mögliche Wackelkandidatinnen. Sporrer wird vorgeworfen, bei der geplanten Bundesstaatsanwaltschaft nicht vorangekommen zu sein.

Schumann wiederum soll sich bei öffentlichen Auftritten und in ihrem umfangreichen Ressort nicht wirklich wohlfühlen. Eine Rückkehr zum ÖGB wird als Möglichkeit gehandelt. Auch Staatssekretärin Michaela Schmidt, eine enge Vertraute Bablers, hat keinen gesicherten Platz.

Ihre Aufgabe ist die Koordinierung der Regierungsarbeit. Diese Funktion soll jedenfalls erhalten bleiben. Offen ist allerdings, ob Schmidt sie weiterhin übernimmt oder künftig ein Staatssekretär im Ressort von Finanzminister Markus Marterbauer dafür zuständig sein wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
06.11.2026 19:06
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wolfgang Katzian
SPÖÖGB
VizekanzlerBürgermeisterArbeitgeber
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
337.597 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
134.551 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
119.553 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1305 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1047 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
650 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Mehr Innenpolitik
Sind „kein Vehikel“
SPÖ sucht Job für Babler – hier ist er unerwünscht
„Eine Art Nordstern“
Schulen bekommen jetzt eigene KI-Strategie
Union und SPD einig:
Diese Frau soll deutsche Bundespräsidentin werden
Trumps „schöner Deal“
Kreml: Zurückhaltung und Kritik an Europäern
Krone Plus Logo
Neue Katastrophe droht
Tschernobyl: Für nötige Reparatur fehlt das Geld
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf